Köln (ots) - Zum 20-jährigen Jubiläum des audit berufundfamilie präsentiert sich die berufundfamilie Service GmbH auf der Zukunft Personal Europe (11. - 13. September 2018, Messe Köln). Unter dem Jahresmotto "Es bleibt alles anders" informiert und berät das berufundfamilie-Team an Stand F.32 in Halle 3.1 u. a. über:



- den Umgang mit sich verändernden personalpolitischen Herausforderungen - z. B. zu Fragen der zunehmenden Individualisierung, der Digitalisierung, der steigenden Zahlen an Beschäftigten mit Pflegeaufgaben, der alternden Belegschaft und des Generationenmanagements - bedarfsgerechte Instrumente für die individualisierte Führung - den betriebswirtschaftlichen Nutzen einer strategisch angelegten familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik - den Impact der betrieblich gestützten Vereinbarkeit auf die Unternehmenskultur - Weiterbildungsangebote im Rahmen der betrieblichen Vereinbarkeitspolitik



Bereichert wird der Messeauftritt am 12. September 2018 direkt am Stand durch den Input von zwei Kooperationspartnerinnen der berufundfamilie Service GmbH:



- 11.00 - 11.15 Uhr & 14.00 - 14.15 Uhr "Familienbewusstsein - In Zukunft ein Selbstläufer?" Nicole Beste-Fopma, Herausgeberin des LOB Magazins



- 11.30 - 11.45 Uhr & 14.30 - 14.45 Uhr "Stellenanzeigen unter der Oberfläche lesen - ein linguistischer Quick-Check" Dr. Simone Burel, Inhaberin von LU - Linguistische Unternehmenskommunikation



Wie in den beiden Vorjahren ist auch in diesem Jahr der Karikaturist Erol Tuncay mit dabei: Besucher können sich von einer ganz individuellen iPadkarikatur überraschen lassen - genauso wie Gesprächspartner, auf die anlässlich des 20sten audit-Geburtstags kleine Präsente warten.



berufundfamilie Service GmbH Halle 3.1, Stand-Nr. F.32 Zukunft Personal Europe Messe Köln



Informationen unter: http://www.europe.zukunft-personal.com



Die berufundfamilie Service GmbH ist Dienstleister und der Kompetenzträger im Themengebiet Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben. Sie begleitet erfolgreich Unternehmen, Institutionen und Hochschulen bei der Umsetzung einer nachhaltigen familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik und der Gestaltung familiengerechter Forschungs- und Studienbedingungen. Ihr zentrales Angebot ist das audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule, das von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung initiiert wurde. Das audit ist das strategische Managementinstrument, welches Arbeitgeber dazu nutzen, ihre Personalpolitik familien- und lebensphasenbewusst aufzustellen und ihre Arbeitgeberattraktivität zu stärken. Seit 1998 wurden über 1.700 Arbeitgeber mit dem Zertifikat zum audit ausgezeichnet. www.berufundfamilie.de



