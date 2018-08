EQUI.TS GmbH hebt Anlageurteil auf KAUFEN - Viscom AG im Investitionsmodus - Belebung in Q2/18 - H2/18 wird dynamisch DGAP-News: EQUITS GmbH / Schlagwort(e): Research Update/Halbjahresergebnis EQUI.TS GmbH hebt Anlageurteil auf KAUFEN - Viscom AG im Investitionsmodus - Belebung in Q2/18 - H2/18 wird dynamisch 22.08.2018 / 11:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Wie erwartet, war der Geschäftsverlauf in Q2/18 sehr erfreulich - neue Topline-Rekorde wurden erzielt. Die im H1/18 dynamisch und um 15,4 % gewachsenen Bestelleingänge stellen ein neues Rekordniveau dar und übertreffen die 6M/18-Umsatzerlöse um knapp EUR 6 Mio. Die "Book-to-bill-Ratio" (30.06.18) deutet mit knapp114 % auf Expansion hin. Viscom befindet sich weiterhin im Investitionsmodus, um sich auf die kommende Wachstumsphase vorzubereiten, was die operative Profitabilität im H1/18 drückte und auch in H2/18 noch spürbar bleiben dürfte. Die offizielle Guidance qualifizieren wir vor dem Hintergrund der H1/18-Entwicklung als "realistisch" und erwarten ein dynamisches H2/18, damit die Planung für das Geschäftsjahr 2018 erreicht wird. Die Frühindikatoren zeichnen also ein expansives Bild; Belastungsfaktoren hingegen sind die politischen Unwägbarkeiten rund um die Themen Welthandel, NAFTA etc. Unsicherheiten im Nahen und Fernen Osten würden u.E. die aktuell weiterhin noch positive Kundenstimmung spürbar belasten. Der Aktienkurs hat u.E. auf die unsicheren Rahmendaten überreagiert und bezieht die sich abzeichnende Umsatzexpansion 2019 nicht adäquat mit ein. Wir bestätigen unseren Zielkurs heben das Anlageurteil an und raten zu Kaufen. .............................................................................. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.equits.com/research-reports Kontakt: Thomas J. Schießle EQUI.TS GmbH Am Schieferstein 1 60435 Frankfurt am Main Germany T: +49 (0) 69 95 45 43 60 F: +49 (0) 69 95 45 43 61 www.equits.de 22.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 716385 22.08.2018

AXC0118 2018-08-22/11:11