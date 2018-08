Gablitz (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine HVB-Express Aktienanleihe Protect (ISIN DE000HVB2ST1/ WKN HVB2ST) der UniCredit Bank auf die Aktie von adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW) vor.Nach einem über Jahre hinweg andauernden Kursanstieg sei die adidas-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten in eine volatile Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 168 Euro bis 215,50 Euro (Allzeithoch) eingetreten. Nach der Veröffentlichung von über den Expertenerwartungen liegenden Quartalszahlen habe der Kurs der Aktie vor einigen Tagen schlagartig um 10 Prozent zugelegt und Analysten hätten ihre Kaufempfehlungen für die adidas-Aktie mit Kurszielen von bis zu 235 Euro bekräftigt. ...

