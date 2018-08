London, England (ots) -



Nach dem Launch von DAZN in Italien zu Beginn dieses Monats wird nun Cristiano Ronaldo Teil des DAZN-Teams - ein exklusives Interview mit CR7 gibt es auf www.dazn.com



- DAZN einigt sich mit dem Juventus-Star und fünffachen Ballon d'Or-Gewinner auf eine zweieinhalbjährige Partnerschaft



- Als globaler Markenbotschafter steht Cristiano Ronaldo zusammen mit DAZN an vorderster Front für Innovation im Sport-Business



DAZN, der weltweite Live- und On-Demand-Sportstreaming-Service gibt heute seinen ersten globalen Markenbotschafter bekannt. Es ist einer der besten Fußballer aller Zeiten: Cristiano Ronaldo. Als globaler Markenbotschafter von DAZN spielt Cristiano Ronaldo eine Schlüsselrolle, um DAZN in bestehenden Märkten wie Deutschland, Österreich, Italien, Kanada und Japan sowie weiteren zukünftigen Märkten zu vertreten.



Cristiano Ronaldo wird zu einem Zeitpunkt Mitglied der DAZN-Familie, der für beide Seiten einen neuen Abschnitt markiert: Ronaldo ist vor Kurzem zu Juventus gewechselt, nachdem er zuvor in neun Jahren bei Real Madrid zahlreiche Erfolge gefeiert hat: sowohl mit seinem Team, als auch als Spieler. Und auch DAZN ist seit Kurzem in Italien angekommen und hat mit einem reichhaltigen Angebot an Premium-Sportrechten - darunter die Serie A TIM, die Serie BKT, LaLiga und die Ligue 1 - den Beginn einer neuen Ära für italienische Sportfans eingeläutet.



James Rushton, CEO von DAZN sagt: "Es ist eine unglaublich spannende Zeit für DAZN. Unser Unternehmen wächst international und setzt neue Maßstäbe in der Art und Weise wie Sport übertragen wird. Dabei ist es uns wichtig, Sportgrößen als Partner zu gewinnen, die genau dasselbe tun. Cristiano Ronaldo ist ohne Zweifel schon jetzt eine Legende, die von den Fans geliebt wird - und deswegen wollen wir mit ihm zusammenarbeiten! Er ist selbst ein riesiger Sportfan und es ist perfekt, ihn als Botschafter für unsere Arbeit zu gewinnen!"



Cristiano Ronaldo fügt hinzu: "Die Welt verändert sich und die Innovationen von DAZN helfen Fans, bisherige Grenzen im Sportkonsum zu überwinden. Mit DAZN können wir Sport jederzeit so sehen, wie wir es wollen. Deswegen ist mir die Entscheidung leicht gefallen, DAZN auf dieser Reise zu begleiten."



Fans können Ronaldos gesamtes Interview mit DAZN auf www.dazn.com schauen. Darin gibt er weitere Einblicke in seine Entscheidung, DAZN-Markenbotschafter zu werden.



ÜBER DAZN



DAZN ist der Livesport-Streamingdienst, der es Fans erlaubt, Sport so zu erleben, wie sie es möchten. Egal ob live zu Hause, unterwegs, zeitversetzt oder im Rückblick, DAZN bietet über 8.000 Live-Sportübertragungen pro Jahr und beinhaltet damit das umfangreichste Sportangebot, das es jemals bei einem einzelnen Anbieter gegeben hat.



Das Angebot beinhaltet neben Live-Berichterstattung der UEFA Champions League und UEFA Europa League, weitere europäische Top-Fußball-Ligen wie Premier League und LaLiga sowie umfassende Highlights aller Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Das ausgedehnte Angebot weiterer Sportarten umfasst den besten US-Sport mit NBA, NFL, NHL und MLB, Tennis, Eis- und Feldhockey, Rugby, Boxen, Kampfsport, die umfangreichste Darts-Berichterstattung aller Zeiten und vieles mehr. DAZN bietet einen Gratismonat, kostet danach 9,99 EUR monatlich und kann jederzeit monatlich gekündigt werden.



DAZN ist in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Japan, Kanada, und schon bald in den USA verfügbar und läuft auf nahezu allen webfähigen Geräten, unter anderem Smart TVs der führenden Hersteller inklusive Samsung, LG, Sony, Panasonic und Philips, auf allen Android und iOS Smartphones und Tablets, Apple TV, Amazon Fire TV, Google Chromecast sowie auf Xbox, PlayStation 3 und PlayStation 4 Spielekonsolen. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://media.dazn.com.



DAZN ist Teil der Perform Group, einer weltweit führenden Mediengruppe im Bereich digitaler Sportinhalte. Weitere Informationen über Perform finden Sie unter http://www.performgroup.com/.



