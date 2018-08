Fundamental: Anfang November 2016 wurde eine Feinunze Silber um 19 US-Dollar gehandelt, aktuell um 14,70 US-Dollar, also um mehr als 20 Prozent weniger. Für die Produzenten verursacht der fallende Silberpreis Probleme. Wenn nicht einmal mehr die Kosten gedeckt werden können, bietet sich die Schließung von Minen als letzte Möglichkeit an, was die Kosten auf null reduziert und das Angebot reduziert, wodurch auf längere Sicht wiederum der Preis steigen könnte. Jedoch verursacht auch eine Schließung Kosten und die Wiederaufnahme der Produktion kostet Zeit und Geld. Daher nehmen die Produzenten auch einmal in Kauf, eine Zeit lang ohne Gewinn zu produzieren.

Technisch: Nach einem Tief bei 14,31 US-Dollar erholte sich Silberpreis zwar etwas, doch befindet sich weiterhin in einer übergeordnet fallenden Tendenz, die durch einen Abwärtstrendkanal dargestellt wird, der aktuell zwischen 14,30 und 17,10 US-Dollar beschrieben werden kann. Erst über 15 US-Dollar könnte sich die kurzfristige ...

