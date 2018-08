Bern (ots) -



Mit 2'285'000 TV-Anschlüssen bleiben die SUISSEDIGITAL-Netze auch

im 2. Quartal 2018 mit grossem Abstand Marktführer in der

TV-Verbreitung. Dank Wachstum in der Festnetz- und Mobiltelefonie

(total +9.1%) konnten sie den Rückgang beim Fernsehen (-5.2%) und

beim Internet (-1.3%) abfedern.



Die Kabelnetzbranche zählte per Mitte des laufenden Jahres 4.487

Millionen Abonnemente (-60'000 Abos im Vergleich zum Vorjahr). Der

Rückgang im Fernsehen (-125'000 Abos) und Internet (-16'000 Abos)

konnte durch Zuwachs bei den Festnetztelefonie- und Mobile-Abos

(total: +81'000) abgefedert werden. Mit 2'285'000 TV-Anschlüssen

bleiben die SUISSEDIGITAL-Netze mit grossem Abstand Marktführer in

der TV-Verbreitung und wachsen dort, wo die Swisscom Kunden verliert.

"Unsere Mitglieder versorgen knapp 800'000 TV-Haushalte mehr als die

Hauptkonkurrentin Swisscom", sagt Simon Osterwalder, Geschäftsführer

von SUISSEDIGITAL. Nebst den bekannten Herausforderungen, die ein

Verdrängungswettbewerb in einem gesättigten Markt mit einem starken

Staatsunternehmen mit sich bringt, sieht er positive Signale für die

Branche: "Wir wissen, dass gerade regionale Kabelnetze, die vor allem

in ländlichen Regionen in ihre Netzinfrastruktur investieren, sehr

gut unterwegs sind und im Bereich des Netzanschlusses wieder Kunden

gewinnen. Dies stimmt mich optimistisch."



Gegensteuer mit Breitbandinternet, MySports One und neuen

Geschäftsfeldern



Um im hart umkämpften Telekommunikationsmarkt langfristig

erfolgreich zu bleiben, setzen die Kabelnetze auf ihre ultraschnellen

Internetangebote, einen neuen Premium-Sportsender und neue

Geschäftsfelder. So haben die SUISSEDIGITAL-Netze vor kurzem den

Sender MySports One lanciert, der exklusiv für Kabel-TV-Abonnenten

das Beste aus der Welt des Sports bringt. Weiter arbeitet die Branche

zum Beispiel an Wholesale-Modellen für den Rücktransport von

Mobile-Datenverkehr. "Die Digitalisierung der Schweiz schafft für

Festnetzbetreiber wie unsere Mitglieder neue Märkte und Chancen", ist

Osterwalder überzeugt.



