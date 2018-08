Im Mai dieses Jahres wurde bekannt, dass die amerikanische Supermarktkette Walmart für 16 Milliarden Dollar einen 77-Prozent-Anteil an dem indischen E-Commerce-Portal Flipkart übernimmt. Nun will sich wohl auch der chinesische Online-Gigant Alibaba ein Stück vom am schnellsten wachsenden Wirtschaftsmarkt der Welt sichern. Wie die indische Tageszeitung Mint berichtet, habe Alibaba im Juli Gespräche mit Reliance Retail Ltd aufgenommen, um ein gewaltiges Einzelhandels-Joint-Venture zu gründen. Damit ... (Achim Graf)

