FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 22.08.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES NMC HEALTH PRICE TARGET TO 4850 (4600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 6040 (5900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WOOD GROUP PRICE TARGET TO 750 (690) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS SUPERDRY PRICE TARGET TO 1920 (2260) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES KELLER GROUP PRICE TARGET TO 1150 (925) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES LANCASHIRE HLDGS TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 600 PENCE - BERENBERG RAISES PROVIDENT FINANCIAL TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 610 (630) P. - FTSE INDICATED -0.33% TO 7541 (CLOSE: 7565.70) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS BAE SYSTEMS TARGET TO 795 (796) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - HSBC CUTS BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1780 (1860) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 1225 (880) PENCE - 'REDUCE' - JEFFERIES RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 2500 (2450) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES RPC GROUP PRICE TARGET TO 1120 (1110) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES RIO TINTO TO 'HOLD' ('SELL') - RPT/JPMORGAN RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 840 (830) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/MORGAN STANLEY RAISES WOOD GROUP TO 'EQUAL-WEIGHT' (UW) - T 900 (800) PENCE - RPT/RBC RAISES PETROFAC PRICE TARGET TO 630 (550) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



