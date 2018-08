Zürich (ots) -



Die AMAG begrüsst den Beschluss des Zürcher Handelsgerichts, nicht

auf die Feststellungsklage der SKS gegen die AMAG und die Volkswagen

AG einzutreten. Damit folgt das Handelsgericht der Beurteilung der

AMAG, dass es gar kein Feststellungsinteresse gibt.



Gemäss Beschluss des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 12.

Juli 2018 im Feststellungsverfahren in Sache Stiftung für

Konsumentenschutz gegen AMAG Import AG und Volkswagen AG tritt das

Handelsgericht auf die Klage nicht ein, weil das

Feststellungsinteresse der SKS nicht gegeben ist.



Das Handelsgericht hält dazu fest, dass das Lauterkeitsrecht eine

eigenständige Umschreibung des Feststellungsinteresses enthält (Art.

9 Abs. 1 Bst. c UWG). Gemäss dieser Bestimmung muss sich die

behauptete Verletzung weiterhin störend auswirken, womit sie eine

Beseitigungsfunktion hat. Das Handelsgericht kommt zum Schluss, dass

die angeblich (aber bisher nicht bewiesenen) irreführenden Angaben

heute keine Auswirkungen mehr haben können, da sich die Verhältnisse

um den EA189-Dieselmotor durch die hohe mediale Aufmerksamkeit ins

Negative gewandelt hätten und zudem die betroffenen Fahrzeuge seit

Herbst 2015 nicht mehr als Neuwagen verkauft und entsprechend

beworben würden. Zudem liessen sich die von der SKS behaupteten

Beeinträchtigungen (Wertverlust, Reputationsverlust, etc.) mit der

Feststellungsklage auch nicht beseitigen. Eine

"Musterfeststellungsklage", welche als Basis für die individuellen

Schadenersatzansprüche Geschädigter dienen könne, sei dem Schweizer

Recht fremd.



Damit hat die AMAG mit ihrer Argumentation, wonach kein rechtlich

geschütztes Interesse an der Beurteilung der Unlauterkeit in einem

separaten Verfahren gegeben ist, vor dem Handelsgericht

vollumfänglich obsiegt. Eine inhaltliche Beurteilung der

Feststellungsklage entfällt somit. Die AMAG geht davon aus, dass das

Bundesgericht, an welches die Klägerschaft nun gelangen will, zu

keinem anderen Entscheid kommen kann.



