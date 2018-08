R-LOGITECH S.A.R.L R-LOGITECH S.A.R.L erzielt im 1. Halbjahr 2018 einen Konzernumsatz von 56,4 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis von 8,8 Mio. Euro DGAP-News: R-LOGITECH S.A.R.L / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis R-LOGITECH S.A.R.L R-LOGITECH S.A.R.L erzielt im 1. Halbjahr 2018 einen Konzernumsatz von 56,4 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis von 8,8 Mio. Euro 22.08.2018 / 11:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. R-LOGITECH S.A.R.L R-LOGITECH S.A.R.L erzielt im 1. Halbjahr 2018 einen Konzernumsatz von 56,4 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis von 8,8 Mio. Euro * Drei Terminals gesichert, sechs Terminals in Verhandlung Monaco, 22. August 2018 - Die R-LOGITECH S.A.R.L, ein internationaler Spezialist für strategische Logistik- und Technologiedienstleistungen globaler Warenströme, blickt auf ein zufriedenstellendes 1. Halbjahr 2018 zurück. Bei einem Konzernumsatz von 56,4 Mio. Euro erzielte das Unternehmen einen Halbjahresrohertrag von 27,1 Mio. Euro, ein operatives Ergebnis von 8,8 Mio. Euro und ein EBT von 6,9 Mio. Euro. Die Konzern-Eigenkapitalquote betrug zum 30. Juni 2018 33,4% (Eigenkapital: 32,7 Mio. Euro). Nachdem R-LOGITECH im Oktober 2017 mehrere Einheiten von Necotrans übernommen hat, verläuft die Integration nach Plan und wird bis zum Jahresende erfolgreich abgeschlossen sein. Darüber hinaus wurden zwei Landterminals und ein Seeterminal vertraglich gesichert. Für sechs weitere Terminals befindet sich R-LOGITECH in fortgeschrittenen Verhandlungen. Vor diesem Hintergrund und auf Basis der erstmaligen Vollkonsolidierung der ehemaligen Necrotrans-Einheiten erwartet das Unternehmen für das Gesamtjahr 2018 eine Steigerung des Konzernumsatzes auf über 120 Mio. Euro. Der Konzernabschluss für das 1. Halbjahr 2018 steht auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.r-logitech.com im Bereich "Bond" zum Download bereit. Über die R-LOGITECH S.A.R.L: Als strategischer Logistikanbieter für eine Vielzahl von Märkten in Afrika bewirtschaftet R-LOGITECH zuverlässig und mit hoher Effizienz Häfen und Terminals. Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft verschiedene weitere Logistik-, Transport-, Technologie- und Beschaffungslösungen für zahlreiche international operierende Kunden. Hierbei profitiert R-LOGITECH von langjährigem Know-how, technischer Expertise aus den europäischen Niederlassungen in Paris, Wien, London und Monaco und einem starken internationalen Netzwerk in agrarischen und industriellen Gütern. Für weitere Informationen: Fabrice Viguier (CEO) R-LOGITECH S.A.R.L +377 97 98 67 71 investorrelations@r-logitech.com 22.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 716403 22.08.2018

