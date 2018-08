Nach Angaben von Wiki Solar sind in der ersten Jahreshälfte weltweit Solarparks mit rund 16 Gigawatt in Betreib genommen worden. Im gleichen Zeitraum 2017 waren es noch etwa 20 Gigawatt neu installierte Photovoltaik-Leistung bei Großprojekten.Die neu installierte Photovoltaik-Leistung bei Projekten größer vier Megawatt ist weltweit von rund 20 Gigawatt im ersten Halbjahr 2017 auf etwa 16 Gigawatt in den ersten sechs Monaten 2018 gesunken. Diese vorläufigen Zahlen für Photovoltaik-Kraftwerke veröffentlichte am Dienstag die britische Plattform wiki-solar.org. Die insgesamt in Solarparks installierte ...

