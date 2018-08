Der Autozulieferer Continental senkt wegen gestiegener Kosten und negativen Währungseffekten zum zweiten Mal binnen weniger Monate seine Ziele und vergrätzt damit die Aktionäre. Der Dax-Konzern aus Hannover kündigte am Mittwoch an, die bereinigte operative Rendite (Ebit-Marge) werde in diesem Jahr bei mehr als neun Prozent liegen.

