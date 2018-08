BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Bauern haben dieses Jahr eine Getreideernte von 35,6 Millionen Tonnen eingefahren - ein Rückgang um 26 Prozent gegenüber der durchschnittlichen Erntemenge der Jahre 2013 bis 2017. Das gab der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, bei einer Pressekonferenz in Berlin bekannt. In manchen Regionen gebe es Ausschläge nach unten von bis zu 70 Prozent.

Rukwied sprach von einer "Missernte" und erneuerte seine Forderung nach Finanzhilfen für die Landwirte. Wegen der Dürre müsse der nationale Notstand ausgerufen werden. Es sei "zwingend erforderlich", dass Betriebe mit mindestens 30 Prozent Ernteausfall Direkthilfen bekämen. Er verlangte zudem eine steuerfreie Gewinnrücklage für die Landwirte und eine reduzierte Versicherungssteuer für Dürreversicherungen.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will später am Tag den offiziellen Erntebericht vorstellen. Sollten die Ernten in weiten Teilen Deutschlands um mindestens 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegen, könnte auch der Bund den Bauern mit Geld zur Seite stehen. Generell sind die Länder für die Unterstützung der Betriebe bei extremen Wetterlagen zuständig. Klöckner will am Mittag die Entscheidung der Bundesregierung bekanntgeben.

