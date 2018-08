Saarbrücken (ots) - Grundschüler: So kommen die Kleinen zur Schule



43 Prozent der deutschen Grundschüler gehen zu Fuß zur Schule.



Vor Beginn der Schulzeit stellen sich die meisten Eltern von Grundschülern dieselbe Frage: Wie kommt meine Tochter oder mein Sohn zum Unterricht? Viele entscheiden sich dafür, ihr Kind zu Fuß auf den Weg zu schicken, zeigt eine repräsentative forsa-Umfrage (1) im Auftrag von CosmosDirekt, dem Direktversicherer der Generali in Deutschland: 43 Prozent der deutschen Grundschulkinder laufen zur Schule, 17 Prozent nehmen den Bus und 10 Prozent fahren mit dem Fahrrad. Ein Fünftel (20 Prozent) wird mit dem Auto zur Schule gebracht. Bernd Kaiser, Versicherungsexperte bei CosmosDirekt: "Das eigenständige Zurücklegen des Schulweges ist eine wichtige Erfahrung für Kinder. Eltern sollten den sichersten Weg zur Schule wählen und diesen gemeinsam mit ihrem Kind über einen längeren Zeitraum einüben, um dem Kind mögliche Gefahren- und Risikosituationen aufzuzeigen. So meistern die Kinder den Schulweg ohne Aufsicht. Passiert dennoch ein Unfall oder ein Missgeschick, hilft eine Privathaftpflichtversicherung, wenn Schadenersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer oder das Kind geltend gemacht werden. Gegen die finanziellen Folgen eines Unfalles hilft eine private Unfallversicherung."



(1) Repräsentative Umfrage "Schulweg 2018" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im April und Mai 2018 wurden in Deutschland 502 Eltern von Kindern zwischen 6 und 9 Jahren befragt.



