Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Mehr als 90% der Haushalte in Deutschland stehen hinter der Energiewende, so die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Das ist ein wichtiges Ergebnis des KfW-Energiewendebarometers. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...