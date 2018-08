Weiterstadt (ots) -



- Glänzender vierter Platz beim Heimspiel in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2) gibt Fabian Kreim/Frank Christian Selbstbewusstsein für die Barum Czech Rally Zlín - U28-Spitzenreiter Kreim misst sich in Tschechien wieder mit der Topelite der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) - WRC2-Spitzenreiter Kopecký und WM-Star Sordo im Starterfeld - Fabian Kreim: "Wir wollen wieder aufs Podest"



Mit viel Selbstbewusstsein nach dem glänzenden vierten Platz beim WM-Heimspiel in Deutschland geht das SKODA AUTO Deutschland Duo Fabian Kreim/Frank Christian (D) in die nächste Aufgabe in der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC). Bei der Barum Czech Rally Zlín will der deutsche Meister Kreim von Freitag bis Sonntag den nächsten Schritt auf dem Weg zum anvisierten U28-Titel machen. Auf den aktuellen Spitzenreiter der Rangliste wartet dabei bei der Heim-Rallye für die Marke SKODA in der EM wieder bärenstarke Konkurrenz: Im Starterfeld steht neben Seriensieger Jan Kopecký (CZ), der mit einem Sieg bei der Rallye Deutschland die Führung in der WRC 2 übernommen hat, auch WM-Star Dani Sordo (E).



"Ich freue mich sehr auf die Barum-Rallye! Es ist die einzige Rallye im EM-Kalender, die ich schon einmal gefahren bin, zudem bin ich nach unserem erfolgreichen Start bei der ADAC Rallye Deutschland vergangene Woche so richtig warmgefahren", sagt Kreim, der bei der Deutschland-Rallye mit seiner Aufholjagd von Platz 18 bis auf Rang 4 in der WRC 2 für Aufsehen sorgte. Das macht auch für das anstehende Event in Tschechien Hoffnung: "Es ist die letzte EM-Rallye in diesem Jahr auf meinem Lieblingsbelag Asphalt, da möchte ich natürlich so viele Punkte wie möglich mitnehmen. Wir wollen wieder aufs Podest der U28-Wertung."



Zuletzt war ihm das mit seinem Copiloten Frank Christian in der EM zweimal überzeugend gelungen. Nachdem das Duo als Zweite auf den Kanaren erstmals einen Podestplatz im Kontinentalchampionat erobert hatte, folgte bei der Rally di Roma Capitale der erste Sieg. Bei Halbzeit führt Kreim damit in der U28-Wertung der EM mit 83 Punkten vor dem Briten Chris Ingram (68) und Nikolay Gryazin (RUS/54). Genau dieses Trio dürfte auch bei der Barum Czech Rally Zlín um den Sieg in der U28-Kategorie fighten, wobei alle drei in einem SKODA FABIA R5 antreten.



Auf den Hightech-Allradler aus Tschechien vertraut auch Lokalheld Jan Kopecký (CZ), der Favorit auf den Sieg in der Gesamtwertung ist. 22 Rennen in Serie hat der SKODA Werkspilot auf heimischen Boden in den letzten vier Jahren im FABIA R5 gewonnen und insgesamt sechsmal die Barum Czech Rally Zlín. Diese führt 2018 in 15 Prüfungen über 212,73 Wertungskilometer. Fabian Kreim und Frank Christian haben bereits bewiesen, dass sie auf den schmalen und kurvigen Asphaltpisten in Mähren bestehen können. 2016 fuhren sie beim Einsatz für das Werksteam von SKODA Motorsport auf einen starken fünften Platz.



"Fabian Kreim und Frank Christian haben bei ihrem Start bei der ADAC Rallye Deutschland bewiesen, dass sie auch mit der Weltspitze mithalten können. Unser Duo hat die Klasse, um bei der Barum-Rallye um den Sieg in der U28-Wertung mitzukämpfen. Das würde die Titelchancen für unser SKODA AUTO Deutschland Team weiter erhöhen", sagt Christof Birringer, Leiter Unternehmenskommunikation von SKODA AUTO Deutschland.



... SKODA Motorsport Werkspilot Jan Kopecký die Barum Czech Rally Zlín zuletzt dreimal in Serie gewonnen hat? Mit insgesamt sechs Erfolgen ist er zudem Rekordsieger bei der EM-Rallye in Tschechien. Einmal triumphieren konnte Raimund Baumschlager (1993). Der österreichische Rallye-Serienmeister ist seit Jahren Chef des Einsatzteams von Fabian Kreim/Frank Christian und wird mit seinen BRR-Mitarbeitern die deutschen Meister natürlich auch an diesem Wochenende betreuen.



