Ein mieterfreundliches Urteil des Bundesgerichtshofs entlastet Bewohner von Mietwohnungen bei Schönheitsreparaturen. Welche Renovierungspflichten grundsätzlich beim Mieter und welche beim Vermieter liegen.

Wenn Dutzende Mietinteressenten bei einem Besichtigungstermin in eine begehrte Wohnung drängen, sind sie oft zu allem bereit. Einige kaufen Vormietern die schrottreife Küche für Tausende Euro ab. Andere übernehmen unbesehen zerkratzte Türen und vergilbte Wände. Schönheitsreparaturen, die eigentlich der Vormieter vor dem Auszug erledigen sollte, nehmen neue Mieter auf ihre Kappe.

Um so einen Fall ging es nun am Bundesgerichtshof (BGH). Ein Mieter übernahm 2009 eine unrenovierte Wohnung. Er hatte mit dem Vormieter vereinbart, die fälligen Schönheitsreparaturen zu übernehmen. Bevor er 2014 auszog, renovierte er die Wohnung. Die Vermieterin war jedoch mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Sie ließ Handwerker anrücken und stellte dem Mieter für deren Arbeit rund 800 Euro in Rechnung. Der jedoch weigerte sich zu zahlen. Er berief sich darauf, dass Mieter, die eine unrenovierte Wohnung übernehmen, keine Schönheitsreparaturen durchführen müssen.

Die Vorinstanzen sahen das anders. Sie entschieden, dass der Deal mit dem Vormieter den neuen Mieter rechtlich so stellt als wenn er eine renovierte Wohnung übernommen hätte. Der BGH hält dagegen eine Formularklausel, die den Mieter zu Schönheitsreparaturen verpflichtet, auch dann für unwirksam, wenn es eine Vereinbarung zwischen altem und neuen Mieter gibt (VIII ZR 277/16). Ein solcher Deal habe keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des Mietvertrages zwischen Mieter und Vermieter. In dem betreffenden Fall könne der neue ...

