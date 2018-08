München (ots) - Am 29. August 2018 verleiht Deutschlands größtes People-Medium Bunte erstmals den New Faces Award Show an Nachwuchstalente aus der deutschen Musikbranche. Zur Preisverleihung in der "Sammlung Philara" in Düsseldorf werden rund 400 Gäste erwartet.



Seit 1998 wird der begehrte Rote Panther an vielversprechende Newcomer aus den Bereichen Film und Style vergeben. Mit dem Bunte New Faces Award Show wird die Entertainmentmarke im Sommer 2018 um eine dritte Kategorie erweitert.



Manuela Kampp-Wirtz, Geschäftsführerin BurdaStyle: "Wir freuen uns, die New Faces-Brand um ein neues, attraktives Ereignis-Format zu erweitern. Mit unseren Veranstaltungen möchten wir die Marke Bunte über das ganze Jahr hinweg auf allen Kanälen erlebbar machen und so nachhaltig stärken."



Robert Pölzer, Chefredakteur Bunte: "Der New Faces Award ist auch deshalb zum begehrtesten Nachwuchspreis der Entertainmentbranche geworden, weil Bunte in diesem Rahmen regelmäßig sehr früh große Talente erkennt und sie bei ihrem Aufstieg medial begleitet." Zu den bisherigen Preisträgern gehören zum Beispiel Matthias Schweighöfer, Hannah Herzsprung, Philipp Plein und Caro Daur.



Auf den New Faces Award Show in der Kategorie "Music" kann sich Sängerin Nessi freuen. Die talentierte Hamburgerin entdeckte schon früh die Rebellin in sich: Mit 17 schmiss sie das Gymnasium und setzte sich in den Kopf, Musikerin zu werden. Nachdem sie den Schritt ins Berliner Künstler-Becken gewagt hat, erschien 2015 ihr Debütalbum "Rolling With the Punches", auf dem sie tanzbaren Elektro-Pop mit 80er-Jahre-Anstrich präsentiert. Nessis neue Single "Shake Shake" strotzt vor Energie und guter Laune - und wurde als Soundtrack für die neue Deutschlandkampagne von Coca-Cola Light ausgewählt.



Der zweite Rote Panther wird in der Kategorie "Social" verliehen und geht an die Künstlerin Kiddo Kat. 2016 landete die Berlinerin über Nacht einen viralen Megahit im Internet, als sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Heidi Joubert einen S-Bahn-Wagon in Frankfurt mit nichts als einer Gitarre und einer Cajon in ein Party-Abteil verwandelte. Das Video ihrer "Kiss"-Cover-Version wurde weltweit mittlerweile über 100 Millionen Mal angeklickt. Im Juli erschien ihr Debütalbum "Piece of Cake", auf dem Kiddo Kat mit kratziger Power-Stimme und frechem Sprechgesang in englischsprachigen Pop-Songs überzeugt.



Neben den zwei Sängerinnen sorgen die Schauspieler Langston Uibel, Sonja Gerhardt und Taneshia Abt als DJs für den passenden Sound. Moderiert wird der Abend von Ben Istenes, bekannt aus der Musikshow "X Factor".



Der Bunte New Faces Award Show 2018 in Düsseldorf wird unterstützt von Mionetto, Morrocanoil und InterContinental Hotels.



Der offizielle Hashtag zum Event lautet: buntenewfaces



Bilder vom New Faces Award Show 2018 finden Sie im Anschluss an die Verleihung auf Flickr: https://flickr.com/photos/hubertburdamedia/albums



Weitere Informationen zum New Faces Award gibt es unter: https://www.bunte.de/newfacesaward https://instagram.com/bunte_newfaces https://facebook.com/newfacesaward



