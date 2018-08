Köln, 22.08.2018 (ots) - Liebe Kolleginnen und Kollegen,



am Sonntag, dem 2. September 2018, kommt es zu einem einmaligen Zusammenspiel der ARD Kultserie Lindenstraße und dem WDR Funkhausorchester. 52 Musikerinnen und Musiker werden die Filmmusik zur Folge 1685 "Die Ruhe nach dem Sturm", die zur gewohnten Lindenstraßen-Zeit um 18.50 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird, live im Großen Sendesaal des WDR im Kölner Funkhaus am Wallrafplatz einspielen. Hierzu laden wir Sie herzlich ein.



Die schicksalhafte Episode um den beliebten Lindenstraße-Schauspieler Hans Beimer (alias Joachim Luger) können Sie im Saal auf einer großen Leinwand verfolgen. Gleichzeitig erleben Sie als Zuschauer das Orchester hautnah auf der Bühne. Auch die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause nehmen zeitgleich am musikalischen und filmischen Geschehen teil - sie hören die live gespielte Filmmusik und sehen das Orchester, das mehrmals in die Folge eingeblendet wird. Per Livestream kann das Ereignis zudem auf lindenstrasse.de verfolgt werden. Nahezu das gesamte Ensemble (33 Schauspieler), viele Verantwortliche und geladene Gäste werden im Klaus-von-Bismarck-Saal des WDR anwesend sein, um dieses erstmalige und außergewöhnliche Ereignis live zu erleben. Ab 16.30 Uhr gibt es einen von Schauspieler Moritz A. Sachs kommentierten Livestream auf lindenstrasse.de. Die Veranstaltung im Saal moderiert Christian Terhoeven (WDR 4). Im Anschluss an die Veranstaltung findet ein kleines Get-Together im Funkhaus mit allen Gästen statt.



Zeitlicher Ablauf:



16.45 Uhr: 1. Fotocall vor dem Funkhaus auf dem Wallrafplatz, auf dem ca. 33 Schauspieler mit 'ihrem' Bus - bekannt aus dem Vorspann der Serie - eintreffen, (für die Akkreditierung der Fotografen empfehlen wir daher 16.00 Uhr)



17.10 Uhr - 17.45 Uhr: 2. Fotocall im Funkhaus-Foyer mit den Schauspielern, Machern, Verantwortlichen, Musikern



18.00 Uhr: Beginn der Veranstaltung mit Medleys des WDR Funkhausorchesters (Bitte beachten Sie, dass das Fotografieren der Live-Veranstaltung im Saal leider nicht möglich ist!)



19.30 Uhr: 3. Fotocall für Abschlussfoto auf der Bühne (Bitte beachten Sie, dass Fotografen aus Sicherheitsgründen keine Taschen in den Sendesaal mitnehmen dürfen!) Anschließend kleines Get-Together mit allen Gästen (Ende: 21.00 Uhr)



Über Ihren Besuch und Ihre Berichterstattung würden wir uns sehr freuen. Bitte lassen Sie uns wissen, ob und bei welchem Programmpunkt Sie dabei sein können.



