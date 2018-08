Wien/Dornbirn/San Francisco (ots) -



Die HAKOM Solutions GmbH, Anbieter von Energiedatenmanagement-Systemen für Unternehmen aus der Energiewirtschaft, hat das Produktportfolio um ein High-End-Paket erweitert. Die Big Energy Data Suite ist eine performante Basistechnologie mit umfassenden energiewirtschaftlichen Funktionen und bietet nun vollständige Skalierbarkeit auf Applikations- und Datenbankebene. Die Lösung beruht auf dem Einsatz der CrateDB, einer verteilten Datenbank mit Schwerpunkt auf IoT-Anwendungen.



HAKOM TSM ist eine Plattform, auf deren Grundlage Anwendungsentwickler eigene Applikationen für die Energiewirtschaft erstellen können. Umfassende energiewirtschaftliche Funktionen sowie eine offene Systemarchitektur ermöglichen die leichte Integration in vorhandene Systeme. TSM verwaltet Daten in beliebigen Rastern, Einheiten und Aggregationsstufen. Basis bilden entsprechende Datenbanken sowie eine darauf aufsetzende Funktionsbibliothek zur Bearbeitung und Analyse der Daten. Kunden nutzen die HAKOM-Zeitreihentechnologie, um hochkomplexe Anwendungen zum Beispiel für die Automatisierung, die Weiterleitung der Daten an eine Leitstelle oder die Berechnung von Prognosen zu entwickeln.



Bedingt durch die rasant steigenden Datenmengen benötigt die Energiewirtschaft zunehmend hochskalierbare Lösungen, die praktisch unbegrenzte Datenmengen speichern und verarbeiten können. HAKOM trägt diesen Anforderungen nun mit der Integration der CrateDB in die TSM-Suite Rechnung.



Die in den Basis- und Performance-Versionen der Suite zum Einsatz kommenden SQL-Datenbanken finden ihre Limitierung bei sehr hohen Datenmengen. Die CrateDB verbindet dagegen den hohen Komfort von SQL und das weit verbreitete Know-how mit der unlimitierten Skalierbarkeit und Flexibilität von NoSQL. Aufgrund dieser Architektur kommt Crate vor allem zum Einsatz, um IoT-Daten in hoher Geschwindigkeit wirtschaftlich zu bearbeiten.



Das Big-Data-Paket mit CrateDB erweitert das mehrstufige Portfolio nun um eine Lösung mit horizontal skalierbarer Persistenz, die die Verwaltung einer beliebigen Anzahl von Geräten sowie die flexible Analyse der Datenmengen zum Zwecke der Generierung unmittelbar nutzbarer Informationen ermöglicht. HAKOM bietet auf den jeweiligen Bedarf zugeschnittene Subskriptionsmodelle an. Zur Unterstützung der Kunden stellt HAKOM umfangreiche Professional-Services bereit.Das Big-Data-Paket ist ab sofort für Kunden verfügbar.



Über HAKOM:



HAKOM konzentriert sich seit 1991 auf die Entwicklung von Energiedatenmanagementsystemen. Das Unternehmen besteht aus einem erfahrenen Team von Energiemarkt- und Softwareexperten und wird durch ein exzellentes Netzwerk von langjährigen Partnern unterstützt. Führende Unternehmen nutzen die HAKOM Zeitreihentechnologie als Basis für ihre eigenen Produkte. Gemeinsam mit Partnern schafft HAKOM Vorteile durch höhere Präzision, höhere Geschwindigkeit und maximale Flexibilität in der Datenverarbeitung. Heute vertrauen mehr als hundert Unternehmen der europäischen Energiewirtschaft auf die HAKOM Zeitreihentechnologie. Mit dem neuesten Release der Big Energy Data Suite unterstützt Hakom durch die Verwendung der CrateDB auch Big Energy Data Anwendungsfälle und ermöglichen damit "Unlimited Time Series Management". Gegründet wurde das Unternehmen mit Sitz in Wien durch Thomas Hasleder und Stefan Komornyik.



Über Crate.io



Crate.io ist der Entwickler der CrateDB, einer verteilten Open-Source-Datenbank, die Skalierbarkeit und Performance von NoSQL mit der Leistungsfähigkeit und Einfachheit von Standard-SQL verknüpft. Dafür entwickelt, um insbesondere IoT- und Maschinendaten-Applikationen zu unterstützen, hat Crate.io erfolgreiche Referenzen in den Branchen Energy, Manufacturing, Security und Information Services. Crate.io hat seinen Hauptsitz in San Francisco und Niederlassungen in Berlin, New York City und Dornbirn, Österreich.



