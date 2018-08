Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-08-22 / 11:43 *Neue Tagesseminare vermitteln Börsenwissen im September * · Umfassendes Profi-Know-how in drei Modulen - samstags in der Börse Düsseldorf · Sa, 01.09.: Das große 1x1 der Börse in Theorie & Praxis - mit André Stagge · Sa, 15.09.: Fundamentale Analyse Aktien - mit Sven Weisenhaus · Sa, 29.09.: Einführung Technische Analyse - mit Christoph Geyer Fünf von sechs Deutschen haben kein Geld in Aktien oder Fonds investiert und jeder zweite gibt zu, dass er nichts von den Kapitalmärkten versteht. Woher soll die Finanzbildung auch kommen, wenn es in der Schule kein Thema ist und man kostenlose Bankberatung über hohe Provisionen bezahlt? Wer als Selbstentscheider den Vermögensaufbau in die eigenen Hände nimmt, benötigt Wissen und Erfahrung, um nachhaltig erfolgreich zu sein. Interessierte Privatanleger können an drei Samstagen im September ihr Börsen-Know-how erstmals durch Tagesseminare der Börse Düsseldorf optimieren. In den Modulen Grundlagen, Fundamentalanalyse und Charttechnik werden alle wesentlichen Bereiche abgedeckt. "*Das große 1x1 der Börse in Theorie & Praxis*" am 01.09.2018 umfasst wichtiges Basiswissen rund um Börse, Wertpapiere und Handel. Portfoliomanager André Stagge führt die Teilnehmer souverän durch die Fachbegriffe, Mechanismen und Strategien, sodass sie im Anschluss selbstsicher über die Börse eigene Käufe und Verkäufe tätigen können. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wer schon über erste Erfahrungen verfügt und nach interessanten Einzelwerten für langfristige Investments sucht, lernt am 15.09.2018 bei "*Fundamentale Analyse Aktien*" das nötige Handwerkszeug. Börsenanalyst Sven Weisenhaus erklärt, auf welche Finanzkennzahlen es ankommt, wie man diese ermittelt und was das für die Bewertung eines Unternehmens bedeutet. Bei der "*Einführung Technische Analyse*" am 29.09.2018 vermittelt Wertpapierstratege Christoph Geyer, wie man mit Hilfe der Charttechnik aus dem Kursverlauf wichtige Handelssignale erkennt und interpretiert. Dabei werden an praktischen Beispielen Trend- und Widerstandslinien sowie Formationen und Indikatoren analysiert, um daraus konkrete Handelsstrategien abzuleiten. Die Tagesseminare finden jeweils von 10 bis 16 Uhr in der Börse Düsseldorf statt. Jedes Thema wird von einem erfahrenen Finanzmarkt-Profi durchgeführt, der praxisnahes Wissen vermittelt. Einzeltickets gibt es ab 65 Euro. Alle drei Termine zusammen sind als *Kompaktausbildung *"*Börsen Bachelor 2018*" zum Vorteilspreis ab 170 Euro buchbar. Getränke, Schulungsunterlagen und ein Teilnehmerzertifikat sind inklusive. Mehr Informationen und Links zu den Tickets finden sich auf der Website www.boerse-duesseldorf.de/tagesseminare [1]. "Mit kompakter Wissensvermittlung als Tagesseminar und den Samstag-Terminen möchten wir insbesondere Berufstätigen entgegen kommen und über das neue Format einen intensiven Austausch mit den Referenten sowie unter den Teilnehmern ermöglichen", erklärt Thomas Dierkes, Geschäftsführer der Börse Düsseldorf. "Eine kleine Investition in die eigene Ausbildung macht sich schnell bezahlt, wenn man zukünftig den einen oder anderen Tipp in der Praxis anwenden kann und so gängige Fehler vermeidet und unnötige Kosten spart." *Die Börse Düsseldorf* ist einer der wichtigsten Handelsplätze für Privatanleger in Deutschland. Im maklergestützten Handel sichert das seit 1999 bestehende "Quality Trading" erstklassige Handelsbedingungen und Leistungsgarantien. Unter anderem gilt seit 2017 eine Courtagebefreiung für alle Aktien- und Anleihengeschäfte, wodurch die Handelskosten um bis zu 86 Prozent günstiger ausfallen. Zudem können Anleger über das elektronische Handelssystem Quotrix von 8 bis 22 Uhr ganz ohne börsliche Kosten, schnell und neutral überwacht mit Market Makern handeln. Das innovative System beherrscht auch moderne Limitordertypen und gilt bei verschiedenen Banken als bester Ausführungsplatz. Neben den handelsseitigen Leistungen bietet die Börse Düsseldorf zudem im Freiverkehr u. a. mit dem Qualitätssegment Primärmarkt attraktive Listing-Möglichkeiten für kleinere und mittlere Unternehmen. Die nordrhein-westfälische Börse hat ihren Ursprung im Jahr 1553 in Köln. Seit 2017 ist die BÖAG Börsen AG Trägerin der öffentlich-rechtlichen Börse Düsseldorf. *BÖRSE DÜSSELDORF - Hier wird gehandelt.* *Risikohinweis / Disclaimer*: Die Börse Düsseldorf weist darauf hin, dass Börsengeschäfte mit Risiken verbunden sind und selbst der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. August 22, 2018 05:43 ET (09:43 GMT)