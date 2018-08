Einen Wechsel an der Spitze gibt es bei der slowakischen VIG-Tochter Komunalna. Vorständin Slavka Miklosova (49) wurde vom Aufsichtsrat in seiner gestrigen Sitzung zur neuen Generaldirektorin bestellt, teilte die Vienna Insurance Group (VIG) am Mittwoch mit.2007 ist die Absolventin der Wirtschaftsuniversität in Bratislava in ...

