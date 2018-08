In meiner Betrachtung vom 17.07.2014 hatte ich für die Aktie der Beiersdorf AG einen Anstieg bis in den Bereich von 100 € prognostiziert. Dieses Ziel hat das Wertpapier auch erreicht, wenngleich sich die temporäre Komponente deutlich größer als zunächst von mir angenommen dargestellt hat. Der Grund hierfür liegt in der anderen Struktur des Trends, als von mir angenommen. Daraufhin habe ich meine Wellenzählung umgestellt, ohne indes an der grundlegenden Aussage zu rütteln.

Ausblick: Nach ... (Henrik Becker)

Den vollständigen Artikel lesen ...