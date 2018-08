Paris - Die europäischen Börsen haben am Mittwochvormittag leichte Kursgewinne verzeichnet. Nach der Erholung zu Wochenbeginn fehlten richtungsweisende Vorgaben. Die US-Börsen hatten am Dienstag zwar zugelegt. Die Aufwärtsbewegung fiel aber nicht überzeugend aus. "Die Wall Street war gestern zu schwach, um ein echtes Allzeithoch auszubilden", hiess es in einem Kommentar vom CMC Markets.

Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 0,17 Prozent auf 3417,62 Punkte. In Paris rückte der Cac 40 ebenfalls um 0,17 Prozent vor und stieg damit auf 5417,90 Punkte. In London gewann der FTSE 100 zuletzt 0,13 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...