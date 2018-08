Berlin (ots) - Der Business Talk am Kudamm, ein innovatives journalistisches Videoformat, ist ab sofort nicht mehr nur bei Youtube, Facebook, Instagram, Google+ und Twitter erreichbar, sondern auch unter der eigenen Webpräsenz www.businesstalk-kudamm.de.



Das Team, bestehend aus einem renommierten Kamerateam, Journalisten, Redakteuren, Moderatoren, Marketing- und PR-Fachleuten, setzte bei der Gestaltung des Designs auf eine leichtbedienbare Oberfläche und übersichtlicher Seitenstruktur.



In den Bereichen Unternehmen, Branche und Manager sprechen herausragende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft über Trends, Herausforderungen und Neuerungen. Der informationssuchende Konsument erhält dadurch die wichtigsten Informationen von den Menschen, die es wissen müssen - den Entscheidungsträgern der Wirtschaft.



Moderne Informationsaufnahme



Die Google-Tochter Youtube hat sich mit 1,5 Milliarden täglichen Nutzern zur zweitgrößten Suchmaschine weltweit entwickelt. Google ist nach wie vor die wichtigste Informationsbeschaffungsquelle. Große Nutzerzahlen verzeichnen die Tech-Giganten aus dem deutschsprachigen Raum, dies bedeutet im Umkehrschluss, dass besonders viele Konsumenten ihre Informationen daraus beziehen.



Der Business Talk am Kudamm behandelt wichtige Branchenthemen und stellt die Interviews in Videoform zur Verfügung, um eine möglichst schnelle Aufnahme von wichtigen Informationen zu ermöglichen sowie die junge Zielgruppe anzusprechen. Anderseits werden die Interviews nochmal transkribiert und auf www.businesstalk-kudamm.de veröffentlicht. So können Menschen, die mit Youtube noch nicht in Berührung kamen, diese Informationen lesen.



Top-Ranking in den Suchmaschinen



Der produzierte Content des Businesstalk am Kudamm ist sehr hochwertig. Zu Top-Suchbegriffen ist der Inhalt bei Youtube zu finden und die kontinuierlich steigenden Klick- und Zuschauerzahlen unterstreichen die Qualität der Informationen. Nachdem die Homepage online gegangen ist, werden diese Top-Rankings mit hoher Wahrscheinlich auch in Google, der Muttergesellschaft von Youtube erreicht. Dadurch ergeben sich für die Teilnehmer vielfältige Vorteile, wie eine große Reichweite und hohe Besucherzahlen, ein seriöses Suchergebnisbild sowie eine authentische Unternehmensdarstellung.



