Der EUR/USD hat den Rückgang in die Mitte der 1,1500 schnell umgekehrt und so bewegt er sich nun den 5. Tag in Folge im Gewinn. Nach der anfänglichen Aufwärtsbewegung, sah sich der US-Dollar neuen Angeboten ausgeliefert und es scheint als ob dies der einzige Faktor hinter der jüngsten Aufwärtsbewegung des Paares ist. US Präsident Donald Trump hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...