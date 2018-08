Der Berliner Think-Tank sieht vermehrte Indizien dafür, dass die deutschen Stromkunden mehrere hundert Millionen Euro jährlich zu viel an Netzentgelten zahlen. Der Gesetzgeber sollte daher das geltende Recht präzisieren und für die gleiche Transparenz bei den Netznutzungsentgelten sorgen, die es seit Beginn an bei der EEG-Umlage gibt.Agora Energiewende vermutet, dass Stromverbraucher in Deutschland hunderte Millionen Euro im Jahr mehr an Netzentgelten zahlen, als gesetzlich notwendig wäre. Dafür mehren sich die Indizien, wie der Berliner Think-Tank am Mittwoch veröffentlichte. Erhärten ließen ...

