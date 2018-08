Solothurn (ots) -



Die Solothurner Wirtschaft wächst auch dank neuen Impulsen. Mit

der Biotechfirma Biogen hat der Kanton Solothurn einen grossen Fisch

geangelt. Diese Ansiedelung hat Strahlkraft für den gesamten Standort

und zieht sowohl lokale als auch globale Unternehmen in die Region.

Weshalb dies so ist und wie die lokalen Rahmenbedingungen für kleine

und grosse Unternehmen ausgestaltet sein müssen, wurde am 22.August

in Solothurn mit Gästen aus Politik, Gewerbe und Industrie

diskutiert.



99.8 Prozent aller Unternehmen im Kanton Solothurn sind kleine und

mittlere Unternehmen. Nur gerade 0.2 Prozent sind Grossbetriebe mit

über 250 Vollzeitbeschäftigten. Diese wenigen Grossunternehmen bieten

jedoch Arbeitsplätze für mehr als ein Viertel aller im Kanton

Solothurn Beschäftigten. Mit der Ansiedelung von global aktiven

Unternehmen wächst dieser Anteil weiter und gerade deswegen ist ein

gut funktionierendes Zusammenspiel von lokalen und globalen

Unternehmen zentral.



Günstige Rahmenbedingungen



Damit sich sowohl lokale als auch globale Unternehmen für einen

Standort interessieren, müssen gute und stabile Rahmenbedingungen

vorherrschen. Neben der guten Lage und der Nähe zu den Universitäten

und Fachhochschulen kann der Kanton Solothurn insbesondere durch

seine lange Tradition in der Präzisionsindustrie punkten. «Der

Talentpool in der Region ist stark von der industriellen

Uhrenindustrie geprägt. Perfektion, Innovation und eine stetige

Verbesserung sind im Denken der Bevölkerung verankert und weltweit

einzigartig. Davon können lokale sowie globale Unternehmen

profitieren», sagte Josef Mausart, CEO Fraisa Gruppe. Miriam

Ragaz-Gassler, VR-Präsidentin Hans Gassler AG, erwähnte zudem als

zentrale Rahmenbedingung für einen erfolgreichen Standort das

Zusammenspiel von lokalen KMUs und international ausgerichteten

Grossunternehmen: «Wenn es den Grossen gut geht, geht es auch den

Kleinen gut - und umgekehrt.»



Biogen - Leuchtturm und Katalysator



Jüngstes Beispiel für Investitionen in den Standort Solothurn ist

die Biotechfirma Biogen: In Luterbach investiert Biogen 1.5

Milliarden Schweizer Franken in den Bau einer hochmodernen

Produktionsanlage, von der aus ab 2019 eine Million Patienten mit

Medikamenten versorgt werden. «Biogen hat global nach einem Standort

gesucht und ist aufgrund der günstigen Rahmenbedingungen auf

Luterbach gestossen. Dank den bilateralen Verträgen ist auch der

Marktzugang zur EU gewährleistet», sagte Markus Ziegler, Director

Corporate Affairs Biogen International GmbH. Im Kanton Solothurn

entstehen durch die neue Produktionsstätte von Biogen rund 600 neue

Arbeitsplätze, wovon 200 hauptsächlich in den Bereichen

Gebäudeunterhalt, Reinigung und Gastronomie.



Hochkarätige Referenten und Gäste



Die Veranstaltung in Solothurn wurde gemeinsam von der Solothurner

Handelskammer, dem Kantonal-Solothurnischer Gewerbeverband, stark +

vernetzt und Interpharma organisiert. Gäste aus Industrie, Gewerbe

und Politik diskutierten die Chancen und Herausforderungen der

Verflechtung von lokaler und globaler Wirtschaft. Mit rund 150

Teilnehmenden war die öffentliche Abendveranstaltung im La Couronne

ausverkauft.



