Am 21. August veröffentlichte Tesla eine Pflichtmitteilung, derzufolge vorige Woche eine Kreditvereinbarung verlängert worden ist. Demnach wurde das Verfügbarkeitsdatum von August 2018 auf August 2019 verlängert und die Fälligkeit von September 2019 bis September 2020. Also gewissermaßen alles ein Jahr nach hinten. Das Volumen, um das es geht, soll bei unverändert 1,1 Mrd. Dollar bleiben. Als "administrative agent" soll demnach die New Yorker Filiale der Deutsche Bank AG aufgetreten sein. Nun, ... (Peter Niedermeyer)

