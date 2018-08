Berlin (ots) - Die Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) startet im Herbst 2018 ein neues Stipendienprogramm: die "Nachwuchsinitiative chancengerechte Kitas", kurz "NicK". Das Stipendium unterstützt besonders engagierte und leistungsstarke Studierende kindheitspädagogischer Studiengänge mit einem spezifischen Förderprogramm. Ziel ist, dass die Teilnehmenden sich später in verantwortungsvollen Positionen an Kindertagesstätten für mehr Chancengerechtigkeit einsetzen und herkunftsbedingten Startnachteilen bei Kindern entgegenwirken. Über Seminare und Trainings hinaus beinhaltet das Stipendium eine finanzielle Förderung von bis zu 649 Euro im Monat. Bewerbungsschluss ist am 26. November 2018. Alle weiteren Informationen gibt es unter www.sdw.org/nick.



