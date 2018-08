14 Bundesländer haben nach Angaben von Bundesagrarministerin Julia Klöckner Interesse am gemeinsamen Hilfsprogramm von Bund und Ländern für Landwirte wegen Dürreschäden angemeldet. Nur das Saarland und Rheinland-Pfalz wollten das geplante Programm bisher nicht in Anspruch nehmen, wie die CDU-Politikerin am Mittwoch in Berlin sagte. Die Ernteschäden hätten ein "nationales Ausmaß". Bundesweit seien rund 10 000 Betriebe so sehr betroffen, dass sie in ihrer Existenz bedroht seien - etwa jeder 25. Hof.

Bund und Länder planen Hilfen von insgesamt bis zu 340 Millionen Euro für Landwirte. Es seien Schäden von 680 Millionen Euro gemeldet worden. Es gebe aber keine "Vollkasko-Entschädigung", sagte Klöckner.

Es seien für die Hilfen Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern geplant. Am Montag sei ein Treffen vom Bund und Ländern vorgesehen. Es sei wichtig gewesen, zunächst Zahlen, Daten und Fakten zu den Ernteschäden auszuwerten, erklärte Klöckner. Es handle sich bei den Hilfen um Steuergelder./sam/hoe/DP/jha

AXC0146 2018-08-22/12:47