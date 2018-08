Am Mittwoch zeichnen sich kleinere Gewinnmitnahmen an den US-Börsen ab. Nachdem der S&P-500 am Dienstag ein neues Rekordhoch markiert hat, gibt der Future auf den Index vorbörslich um 0,2 Prozent nach.

Während sich im Handelsstreit mit der Wiederaufnahme von Gesprächen zwischen China und den USA eine Entspannung andeutet, könnte es innenpolitisch für US-Präsident Donald Trump ungemütlich werden. Nach Gerichtsverhandlungen vom Dienstag gegen zwei seiner engsten Vertrauten sieht sich der US-Präsident Vorwürfen der Verschwörung zum Wahlkampfbetrug ausgesetzt, zugleich drohen seinen beiden Vertrauten Haftstrafen.

In New York hat sich der langjährige Trump-Anwalt Michael Cohen wegen Gesetzesverstößen in acht Anklagepunkten schuldig bekannt, in Virginia wurde Trumps Ex-Wahlkampfchef Paul Manafort wegen Betrugs in acht Anklagepunkten schuldig gesprochen. Cohen räumte seine Schuld unter anderem in fünf Anklagepunkten wegen Steuerbetrugs und in zwei wegen Verletzung der Gesetze zur Wahlkampffinanzierung ein. In einer spektakulären Wende deutete Cohen dabei an, dass der damalige Präsidentschaftskandidat Trump als Mitverschwörer fungierte.

Das Ergebnis der Gerichtsverhandlungen nehme der positiven Aktienmarktstory etwas von ihrem Glanz, sagt David Madden, Analyst bei CMC Markets.

Möglicherweise kann die US-Notenbank die Gemüter etwas beruhigen. Die Fed wird um 20.00 Uhr MESZ das Protokoll ihrer jüngsten Zinssitzung veröffentlichen. Die US-Wirtschaft läuft bislang sehr gut. Der Markt frage sich daher, ob das Protokoll Hinweise auf irgendwelche Schwachpunkte enthalte.

Zuvor werden kurz nach der Startglocke Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser im Juli veröffentlicht. Um 16.30 Uhr wird das US-Energieministerium über seine Ölvorräte informieren. Am Dienstagabend hatte der Branchenverband API einen deutlichen Rückgang der Rohölbestände gemeldet.

Unter den Einzelwerten dürften Urban Outfitters von den überraschend guten Geschäftszahlen profitieren, die der Bekleidungshändler am Dienstag nach Börsenschluss vorgelegt hat. Die Aktie legt vorbörslich um fast 6 Prozent zu.

August 22, 2018 06:21 ET (10:21 GMT)

