Die Umsatz- und Gewinnwarnung von Continental hat die Anleger am Mittwoch aus dem europäischen Autosektor getrieben. In der Stoxx-600-Branchenübersicht war der Sektor mit zuletzt minus 3,2 Prozent der mit Abstand schwächste. Mit zeitweise knapp 530 Punkten markierte er zudem den tiefsten Stand in diesem Jahr. Seit Jahresanfang hat der Branchenindex fast 14 Prozent verloren. Dieselskandal, Abgastests und der internationale Handelsstreit, der sich auch um hohe Zölle für Autos dreht, setzten Automobilwerten zu.

Die Conti-Warnung ist bereits die zweite in diesem Jahr. Die Papiere verloren zuletzt im Dax mehr als 13 Prozent. Andere Zulieferer aus dem MDax wie Schaeffler , Leoni , Hella und Dürr sackten im Conti-Sog zwischen 3 und mehr als 6 Prozent ab. Im Dax verloren die Anteile der Autobauer Daimler und Volkswagen jeweils mehr als 2 Prozent, BMW standen 1,2 Prozent tiefer./ajx/stk

