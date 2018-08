Die NordLB hat das Kursziel für Continental von 200 auf 170 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Autozulieferer und Reifenhersteller habe mit seiner bereits zweiten "Gewinnwarnung" im laufenden Geschäftsjahr negativ überrascht, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der starke Kursrückgang nach der Meldung beinhalte möglicherweise zum Teil auch die Unsicherheit der Marktteilnehmer über die anstehende Umstrukturierung des Konzerns. Probleme könnten in den nächsten Monaten durch die Problematik rund um das neue Abgasprüfverfahren WLTP auftauchen, aber auch durch zunehmende weltweite Handelskonflikte. Die recht geringe Verschuldung von Continental lasse allerdings grundsätzlich deutlich Raum sowohl für weitere Übernahmen auch im Milliarden-Bereich als auch für Investitionen in Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Elektrifizierung./la/ck

Datum der Analyse: 22.08.2018

