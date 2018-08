Von Dominic Chopping

NEW YORK (Dow Jones)--Die norwegische Shearwater Geoservices übernimmt von der US-Gesellschaft Schlumberger die Aktivitäten im Bereich seismische Erkundungen. Der Deal hat ein Volumen von 600 Millionen US-Dollar in bar und in Aktien.

Aktuell betreibt Shearwater Geoservices - ein Joint Venture von GC Rieber Shipping und Rasmussengruppen - vier Schiffe, die mit Hilfe von Seismik Öl- und Gasvorkommen im Meeresboden erkunden. Durch den Zukauf kommen 12 Schiffe hinzu, zudem Technologien und Produktionsfazilitäten.

Schlumberger werde eine Barzahlung basierend auf dem Unternehmenswert von 600 Millionen Dollar plus einen Anteil von 15 Prozent an Shearwater erhalten.

August 22, 2018

