Mit dem CCA European Opportunities investieren Anleger in kleinere Unternehmen. Markus Weiss, Head of Sales bei Conduction Capital Advisors, erläutert, wie der Fonds gegen fallende Märkte abgesichert werden kann und gibt Einblicke ins Portfolio.Herr Weiss, lassen Sie uns zunächst auf die Märkte schauen - diese stellen sich nun wieder volatiler dar. Wie sind Ihre Aussichten für den Börsenherbst?Markus Weiss: Die Lage an den Märkten stellt sich aktuell zweigeteilt dar. Auf der einen Seite sehen wir noch immer gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen mit einem intakten globalen Wirtschaftswachstum, niedriger Arbeitslosigkeit und steigendem Verbrauchervertrauen. Auf der anderen Seite reagieren Investoren zunehmend extrem, wenn Erwartungen bei Quartalszahlen nicht ausreichend übertroffen werden - und dies passiert aktuell immer öfter. Vor dem Hintergrund steigender geopolitischer Risiken - u. a. die türkische Lira, US Zölle, Nordkorea, und Brexit - sind Anleger nervöser als vor einem Jahr. Hinzukommt, dass laut einer neuen Studie von EY deutsche Börsenunternehmen im ersten Halbjahr 2018 mehr Gewinnwarnungen als je zuvor ausgegeben haben. Diese divergierenden Kräfte führen entsprechend zum aktuell volatilen "Seitwärts-Markt".

