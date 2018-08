Die italienische Regierung weigert sich weiterhin Bootsflüchtlinge aufzunehmen. Damit geht der politische Konfrontationskurs des Landes weiter.

Den zweiten Tag in Folge harren 177 gerettete Bootsflüchtlinge auf einem Schiff im Hafen von Catania auf Sizilien aus. Seitens des Innenministeriums gebe es keine Neuigkeiten in dem Fall des Küstenwachenschiffs "Diciotti", erklärte ein Sprecher am Mittwoch.

Italien hatte Brüssel am Sonntag aufgefordert, EU-Länder zu finden, ...

