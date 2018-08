München (ots) -



Die Urlaubssaison geht in den Endspurt. Zeit also, sich mit wirklich wichtigen Dingen zu beschäftigen. Die Redaktion des ADAC Campingführers hat zehn überraschende Fakten zum Thema Camping-Urlaub zusammengestellt:



1) 34 Prozent der deutschen Camper machen am liebsten Urlaub im eigenen Land. Einigen gefällt es sogar so gut, dass sie gleich das ganze Jahr auf ihrem Lieblingsplatz verbringen. Hier kann dann aber der Fiskus zuschlagen: In einigen Kommunen wird für den Wohnwagen eine Zweitwohnungssteuer fällig.



2) Der höchstgelegene Campingplatz Europas ist Camping Pont Breuil zu Füßen des Viertausenders Gran Paradiso im italienischen Aostatal, er liegt knapp 2000 Meter über dem Meeresspiegel. http://ots.de/ZuHUmX



3) Über 63 Prozent Preisvorteil, immerhin 23 Euro pro Tag - auch in der Hauptsaison - bietet der Platz Camping de l'Ardêche am gleichnamigen Fluss im französischen Zentralmassiv. Voraussetzung hierfür ist natürlich die ADAC CampCard. http://ots.de/BYIU9q



4) In Schweden dürfen Camper ihre Zelte überall in der freien Natur aufstellen - solange sie außer Sichtweite eines Hauses bleiben. Sanitär- und Sicherheitsstandards gibt es dann natürlich nicht.



5) Der größte ADAC Superplatz in ganz Europa ist FKK-Camping Valalta (bei Rovinj/Kroatien). Er hat stolze 120 Hektar Fläche mit 1141 Standplätzen, 333 Bungalows und Mobilheimen sowie 293 Ferienwohnungen. http://ots.de/YCLp5D Camping Marina di Venezia (Cavallino-Treporti/Italien) verfügt über die meisten Standplätze (2108) und zusätzlich 911 Mietunterkünfte. http://ots.de/mC7lSR



6) Der kleinste ADAC Superplatz, Genießer- & Comfortcamping Schlosshof im Südtiroler Urlaubsort Lana/Italien, misst gerade mal 2,2 Hektar und hat 135 Standplätze und 19 Ferienwohnungen. http://ots.de/cL7swD



7) Die meisten Campingplätze in Deutschland befinden sich in Bayern, gefolgt von Niedersachsen und Baden-Württemberg.



8) Wer auf Superlative im Campingurlaub steht, muss zum Campingplatz Marina di Venezia an die Adria fahren, der den größten eigenen Strand mit rund 240.000 Quadratmetern hat, oder nach Ungarn auf den Platz Thermál Camping (Hajdúszoboszló) mit dem größten Pool- und Thermalbad-Bereich von insgesamt fast 64.000 Quadratmetern Wasserfläche. http://ots.de/EFMWqR



9) Die meisten Sanitärgebäude - stolze neunzehn - hat der FKK-Camping Valalta in Kroatien.



10) Statistisch halten sich Camper durchschnittlich 3,4 Tage auf Plätzen in Deutschland auf.



