Das Bauern-Subventionstheater gleicht bis ins Detail dem Ablauf im letzten Hitzejahr 2003. Und beweist damit nur eines: Eine erfolgreichere Interessenvertretung hat sonst keiner.

Warum den Plan ändern, wenn er so wunderbar funktioniert? Das mögen sich die Strategen beim deutschen Bauernverband gedacht haben, als die Dürre in Deutschland ihren Lauf nahm. Irgendwann Anfang Juli, als abzusehen war, dass die Ernten dieses Mal wohl nicht nur Grund zur Freude sein würden. Und als sich abzeichnete, dass Deutschland in den kommenden Wochen nur noch übers Wetter diskutieren würde.

Als ihnen also klar wurde: Wenn wir es geschickt anstellen, gibt es hier viele Millionen an Subventionen zu holen. Sie haben sich vielleicht an die Ereignisse aus dem aus dem letzten Dürrejahr 2003 erinnert. Zumindest scheint es so, wenn man das politische Geschehen Revue passieren lässt, das seitdem seinen Lauf nahm.

Berlin, 16. Juli 2003: Bauernpräsident Gerd Sonnleitner fordert erstmals Sonderhilfen des Bundes, er rechnet vor, dass den Bauern Ernteausfälle von "rund einer Milliarde Euro" drohten. 15 Jahre später wiederholt sich das Schauspiel, diesmal heißt der Bauernpräsident Joachim Rukwied. Und die erwarteten Ernteausfälle? Eine Milliarde Euro.

Geradezu subtil ist der Schritt, den das Lobbyisten-Lehrbuch danach vorsieht. Berlin, Ende Juli 2003: Landwirtschaftsministerin Renate Künast (Grüne) stellt den Bauern Hilfe in Aussicht, mahnt aber an, zuerst wolle sie konkrete Erntedaten sehen. Fast wortgleich ...

