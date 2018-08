Die International Copper Study Group (ICSG) hat ihre aktuellesten Daten zum Kupfermarkt veröffentlicht. Demnach steigt zwar derzeit weltweit das Angebot und der Markt ist ausgeglichen. Doch in Nordamerika sinkt die Produktion weiter kräftig.

Starkes Plus in den ersten fünf Monaten

Insgesamt sieht es auf dem globalen Kupfermarkt sehr ordentlich aus. Der Angebotsüberschuss betrug in den ersten fünf Monaten 2018 laut International Copper Study Group (ICSG) lediglich 20.000 Tonnen. Damit kann der Markt als ausgeglichen bezeichnet werden. Die Kupferproduktion legte bis Mai um 450.000 Tonnen oder 5,7 Prozent zu. Die Hauptgründe dafür sind…

… eine starkes Plus von 13,5 Prozent in Chile, dem größten Produzenten der Welt. Dort lief es in allen Minen ordentlich. Zudem war im Februar/März 2017 auf Escondida, der größten Mine der Welt, gestreikt worden. Hier gab es keine Störungen in diesem Jahr, im Gegenteil: Vor kurzem einigte man sich auf einen neuen, drei Jahre laufenden Tarifvertrag (mehr hier).

… Indonesien konnte seinen Output um 43 Prozent steigern. 2017 hatten hier zeitlich befristete Exportbeschränkungen zu Einbußen geführt.

… In der Demokratischen Republik Kongo (+12,5%) und in Sambia (+13,5%) stieg die Kupferproduktion ebenfalls. Peru, die Nummer zwe auf dem Weltmarkt, hielt sich nach dem starken Produktionswachstum 2017 stabil auf hohem Niveau.

Nordamerika mit Produktionsminus

Insgesamt konnte in Afrika (+11%), Lateinamerika (+8,5%, Asien (+3,5%) sowie in Europa (+10%) ein Produktionsplus verzeichnet werden. Es gab quasi keine nennenswerten Störungen in den meisten Minen. Allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...