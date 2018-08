Griechischer Privatisierungsprozess langsamer als von EU-Kommission erwartet, nimmt jedoch Fahrt auf DE30 befindet sich erneut in wichtiger Widerstandszone Trotz EU-Zulassung bleibt Linde-Praxair-Deal gefährdet

Nachdem der S&P 500 (US500) im gestrigen Intraday-Handel neue Hochs erreichte, war die heutige asiatische Sitzung eher gemischt. In Australien schloss der S&P/ASX 200 (AUS200) 0,29% tiefer, während in Japan der Nikkei (JAP225) um 0,58% zulegte. Chinesische Indizes werden im Allgemeinen niedriger gehandelt, nur der Hang Seng (CHNComp) gewann 1,1% an Wert. Bei der europäischen Eröffnung war die Stimmung nicht besonders gut, da die Mehrheit der Blue-Chips-Indizes den heutigen Handel mit moderaten bärischen Gaps starteten. Nur in Russland (siehe MOEX und RTSI) waren in den ersten Handelsminuten geringe Gewinne zu beobachten. Andererseits gerieten Schweizer und britische Unternehmen am stärksten unter Druck. Ansonsten eröffneten alle 19 Branchenindizes des STOXX Europe 600 am Mittwoch tiefer. Bergbauunternehmen und Raffinerien waren am stärksten betroffen, während Aktien im Bereich Gesundheit und Immobilien die geringsten Rückgänge aufwiesen.

Erzielten Erlöse seit dem griechischen Privatisierungsprozess (Beginn 2011). Beachten Sie, dass die Werte nur ...

