Die DZ Bank hat Continental nach einer weiteren Gewinnwarnung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert je Aktie von 228 auf 160 Euro gekappt. Die bereits zweite Senkung des Ergebnisziels in diesem Jahr belaste die Marktstimmung für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers erheblich, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr und die Folgejahre deutlich./edh/ajx Datum der Analyse: 22.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2018-08-22/13:45

ISIN: DE0005439004