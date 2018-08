Nach einer anhaltenden Verlustserie hat die Aktie von SpeakEasy Cannabis Club am Dienstag bei 0,30 Euro einen neuen Tiefststand erreicht. Positiv ist dabei höchstens die Tatsache, dass die Aktie am Mittwochmorgen stabil auf diesem Niveau blieb und sich nicht noch weiter verschlechterte. Dennoch werden die Aussichten für den Titel jetzt immer düsterer und wie weit sich die Verluste noch fortsetzten könnten, steht weiter in den Sternen. Für Optimisten ergibt sich jetzt natürlich eine Gelegenheit ... (Robert Sasse)

