Mit einem Kurs von 0,032 Euro steht die Aktie von Stockholm IT Ventures weiterhin auf einem eher niedrigen Niveau. Obwohl das Papier sich in den letzten Tagen von einem Tief bei 0,029 Euro wieder etwas erholen konnte, ist es jetzt noch deutlich zu früh, um von einer Entwarnung zu sprechen. Es droht der Aktie noch immer der Absturz auf 0,01 Euro, sollte sich nicht bald eine Gegenbewegung einstellen. Zugewinne in Höhe von 3,2 Prozent am Mittwochmorgen sind da schon mal ein guter Anfang. Die Käufer ... (Robert Sasse)

