Altiplano Metals konnte den Kursverfall bei der eigenen Aktie am Mittwoch zunächst aufhalten. Grund dafür war eine Meldung um Ergebnisse einer Massenprobe aus der Mine Farellon in Chile. Insgesamt wurden 4.453 Tonnen kupferhaltiges Material entnommen, wobei ein Durchschnittsgehalt von 1,77 Prozent an Cu nachgewiesen werden konnte. Der Verkauf des kupferhaltigen Materials oder des Konzentrats aus der Massenprobe soll sich nach Unternehmensangaben auf rund 71 USD pro Tonne belaufen. Die Anleger ... (Robert Sasse)

