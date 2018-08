Das tränenreiche Interview von Elon Musk mit der "New York Times" sorgt noch immer für viel Gesprächsbedarf. In einer ersten Reaktion führte es viele Anleger zum Verkauf ihrer Tesla-Anteile und schickte die Aktie innerhalb weniger Tage um mehr als 10 Prozent gen Süden. Jetzt werden auch Stimmen laut, die an der Kompetenz von Musk als CEO von Tesla zweifeln. Der ehemalige Vizechairman von General Motors, Bob Lutz, sagte etwa gegenüber CNBC, dass er sich nicht vorstellen könne, dass angesichts ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...