Der Dienstag war für die Aktie von Drone Delivery Canada sowas wie ein schwarzer Tag in der Börsenhistorie. Zum ersten Mal seit April rutschte das Papier unter die Linie bei 0,96 Euro und verschlechterte sich im Tief bis auf 0,91 Euro. Zwar kam es kurz vor Handelsschluss noch zu einer Gegenbewegung, im morgendlichen Handel am Mittwoch zeigt sich aber, dass diese wohl nicht von Dauer ist. Um 1,9 Prozent ging es erneut abwärts auf aktuell 0,93 Euro. In den nächsten Tagen könnte jetzt deshalb das ... (Robert Sasse)

