Wie Medigene am Dienstag verkündete, wird das Unternehmen aus dem Biotech-Sektor künftig mit der US-Firma Structured Immunity zusammenarbeiten. Dabei sollen neuartige Immuntherapien zur Behandlung von Krebs erforscht werden. Zwar wurden keine finanzielle Details zu der Kooperation genannt, der Analyst Bruno Bulic bewertete das Ganze aber als positiv. Das reichte den Anlegern, um sich in größerem Ausmaß mit Aktien einzudecken. Medigene konnte dadurch an der Börse um rund 5,8 Prozent zulegen und ... (Robert Sasse)

