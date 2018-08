Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es dürfte wohl eher ein Zufall gewesen sein, dass der Euro gestern früh in Fernost gegenüber Sterling die 0,9000er Linie getestet hat, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Allerdings könnte der spätere Rückzug der Gemeinschaftswährung gegenüber dem Britischen Pfund darauf zurückzuführen sein, dass EU-Diplomaten Reuters zufolge wohl eine Verzögerung in Sachen Brexit-Gespräche erwarten würden. ...

