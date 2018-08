Berlin (ots) - Geld, Zusammenhalt, eine sinnvolle Tätigkeit - was ist Beschäftigten bei ihrer Arbeit wirklich wichtig? Und wie gut passen Anspruch und Wirklichkeit zusammen? Der Fehlzeiten-Report 2018 des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) geht diesen Fragen auch mit einer Repräsentativbefragung von Erwerbstätigen nach. Dabei beantwortet er ebenfalls, wie das Sinnerleben im Job Mitarbeiter gesundheitlich beeinflusst.



Das Wissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) und der AOK-Bundesverband stellen Ihnen den Fehlzeiten-Report 2018 auf einer Pressekonferenz vor:



Dienstag, 4. September 2018 um 10 Uhr Tagungszentrum der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40 10117 Berlin



Ihre Gesprächspartner sind:



Helmut Schröder Stellvertretender Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) und Mitherausgeber des Fehlzeiten-Reports



Anke Brinkmann Leiterin des Gesundheitsmanagements der Berliner Stadtreinigung/Prokuristin



Martin Litsch Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes



